На строительство нового корпуса НИИ кардиологии в Томске попросят 5,6 миллиардов у Минобрнауки

В Томске обсудили строительство нового корпуса НИИ кардиологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске обсудили строительство нового корпуса НИИ кардиологии на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации Томской области. Напомним, что делегация Совета Федерации приехала в регион по приглашению губернатора Владимира Мазура.

«Планируемый бюджет проекта составляет 5,6 миллиардов рублей», - рассказали о стоимости строительства нового корпуса НИИ кардиологии в пресс-службе обладминистрации.

Также власти сообщают, что соответствующий пакет документов уже направили в Минобрнауки, чтобы включить объект в федеральную программу на ближайшие годы.

Напомним, что Томская область вошла в число лучших регионов страны по лечению пациентов с инсультом.