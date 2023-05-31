Делегация Совета Федерации намерена приехать в Томскую область в ближайшие дни

Томскую область посетит делегация Совета Федерации. Фото: Ксения Высотина

Приезд делегации Совета Федерации РФ в Томскую область планируется 1-2 июня. В рамках выездного совещания сенаторы проанализируют ход реализации инфраструктурных, социальных и научных проектов региона, сообщает администрация региона.

Визит состоится по приглашению губернатора Томской области Владимира Мазура.

«В рамках визита запланировано выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во главе с председателем комитета Андреем Шевченко и с участием представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.

На встрече сенаторы обсудят создание в Томске межвузовского кампуса, строительство малого транспортного кольца (МТК), возведение газовой котельной в поселке Зональная Станция, проекты комплексного развития территорий в областном центре и другое.

Также поднимут вопрос механизмов снижения административной нагрузки на бизнес во главе с председателем комиссии Совфеда по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ, председателем комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко.