Томская область стала одним из лидеров по лечению пациентов с инсультом

Томская область вошла в число лучших регионов страны по лечению пациентов с инсультом Фото: Евгения ГУСЕВА

Томская область вошла в число лучших регионов страны по лечению пациентов с инсультом, отметили в администрации региона. В Томской ОКБ выполнили 30 механических тромбоэкстракций, и это четвертый результат в стране. А всего с начала года в региональном сосудистом центре ОКБ прошли лечение более 700 человек с инсультами.

«Эта современная эффективная методика значительно повышает шансы больных на выздоровление», - уточняет пресс-служба администрации Томской области.

Возможность проводить механические тромбоэкстракции в ОКБ появилась после запуска второго ангиоблока. Как правило, ее выполняют, если не принесла эффекта тромболитическая терапия. Но обе методики эффективны, только если пациента с инсультом доставили в больницу быстро – в течение четырех-шести часов.

Напомним, что более 60 тысяч детей в Томской области прошли профосмотры в 2023 году.