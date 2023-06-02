Томской области требуется дополнительно 3,5 млрд рублей на первый этап МТК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томском области на строительство первых пяти километров малого транспортного кольца (МТК) необходимо дополнительно 3,5 млрд рублей, сообщил в своем телеграм-канале томский сенатор Владимир Кравченко.

Напомним, в 2021 году правительство РФ выделило Томской области 1,8 млрд рублей на первый этап строительства участка малого транспортного кольца. Летом 2022 года регион получил дополнительно 644 млн рублей. Контракт на 5,5 млрд рублей на строительство МТК заключили с АО «Автодорстрой». Завершить строительство планируется в августе 2026 года.

«Делегация (в Томске в четверг работали представители Совфеда и правительства) проанализирует потребность в строительстве малого транспортного кольца – уже сейчас необходимо дополнительное финансирование в 3,5 миллиарда рублей», – отметил Кравченко.

Дополнительное финансирование необходимо для первого этапа строительства МТК. В настоящее время на этом месте идет вырубка леса.