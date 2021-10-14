Томская область получит почти 2 млрд на строительство восточной объездной дороги

Регион готов начать строительство магистрали уже в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство РФ выделило Томской области 1.8 млрд рублей на строительство восточной объездной магистрали. Однако на первом заседании Законодательной облдумы губернатор Сергей Жвачкин заявил, что на строительство объекта понадобится еще 3 млрд рублей.

- Мы подавали заявку на строительство восточной объездной магистрали. Это в районе Зеленых Горок. Она открывает миллион квадратных метров жилья и транспортную схему – объезд города и малое кольцо. Только что, могу обрадовать, 1,8 миллиарда заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил. И еще 3 миллиарда, я надеюсь, мы с вами вместе выбьем чуть попозже, - рассказал губернатор.

В пресс-службе областной администрации подчеркнули, что регион готов начать строительство магистрали уже в 2022 году. Отмечается, что уже подготовлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы.

- Строительство первого этапа малого транспортного кольца Томска позволит реализовать инвестиционный проект комплексного жилищного строительства стоимостью в 17,8 миллиарда рублей, - добавил Жвачкин.

Уточняется, что общая сумма строительства восточной объездной дороги составит 4,8 млрд рублей. Область подаст заявку на 3 млрд в рамках нового конкурсного отбора заявок.