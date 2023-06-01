Автобус №20 в Томске изменит маршрут движения 4 июня

Автобус №20 изменит маршрут движения 4 июня. Фото: Анна Высотина

Автобус №20 изменит свой маршрут на участке улицы К. Маркса 4 июня, предупреждает мэрия Томска. Это связано с проведением легкоатлетического мероприятия «ЗаБег.РФ».

«В направлении от проспекта Ленина к переулку 1905 года автобусы будут двигаться по схеме: проспект Ленина – разворот на площади Ленина – проспект Ленина – переулок 1905 года и далее по маршруту», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Маршрут движения автобуса №20 в обратном направлении не изменится.

Временные изменения будут действовать с 06.00 до 18.00 4 июня.

Напомним, что автобусы и троллейбусы изменят схему движения на проспекте Ленина со 2 по 4 июня. Также из-за проведения ЗаБега 4 июня перекроют более 10 участков дорог.