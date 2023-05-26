Более 10 участков дорог перекроют в Томске 4 июня из-за забега Terra Siberia

Центр Томска перекроют во время забега 4 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый забег Terra Siberia пройдет в Томске в воскресенье, 4 июня. Во время его проведения в центре города будут перекрыты более 10 участков дорог. Об этом сообщили в мэрии.

В этом году томичи пробегут на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км, также в программе детский забег, северная ходьба и эстафеты. В рамках мероприятия пройдет первенство Томска на 1 км.

Забег пройдет от площади Ленина, 6 – улицы Карла Маркса до переулка Красный – улицы Карла Маркса - переулка Пристанской – улицы Войкова - улицы Набережная реки Томи.

Ограничения движения введут с 11:00 до 15:30 на следующих участках дорог:

- по ул. Карла Маркса от здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2 до пер Красный;

- по пер. Пристанской от ул. Карла Маркса до ул. Войкова;

- по ул. Войкова от пер. 1905 года до пер. Войкова;

- пер. Войкова от ул. Войкова до ул. Набережная реки Томи;

- по ул. Набережная реки Томи от пл. Ленина, 6 до пер. Войкова;

- по участку улично-дорожной сети от пр. Ленина до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 10;

- по участку улично-дорожной сети от ул. Набережной реки Томи до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2;

- по пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до ул. Карла Маркса;

- по пер. Совпартшкольный от ул. Набережная реки Томи до ул. Карла Маркса;

- по пер. 1905 года от ул. Войкова до ул. Карла Маркса;

- по пер. Ванцети от здания по адресу: г. Томск, пер Ванцети, 2 до ул. Карла Маркса.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировани маршрутов.