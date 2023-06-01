Автобусы и троллейбусы изменят схему движения на проспекте Ленина со 2 по 4 июня

В Томске изменится схема движения автобусов и троллейбусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске со 2 по 4 июня изменился схема движения автобусов и троллейбусов на проспекте Ленина в связи с проведением работ «Тепловые сети». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с завтрашнего дня будет перекрыт участок проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до улицы Алексея Беленца. На данном участке специалисты обнаружили течь, которая подмывает проезжую часть. Чтобы исключить провалы в асфальте, было принято решение провести ремонт.

Троллейбусы будут ходить по следующему маршруту: Маршрут №1 «Приборный завод — пл. Ленина», маршрут № 2 «Черемошники — пл. Ленина», маршрут № 3 «ОКБ — пл. Ленина», маршрут № 6 «мкр. Радужный — пл. Ленина».

Автобусы маршрутов №№ 4, 12, 19, 23, 26, 30/33, 119, 141, 308, 118, 130, 150, 442, 443 и 112 от площади Ленина в сторону проспекта Кирова будут следовать так: пл. Ленина – ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова – ул. Гагарина – пр. Фрунзе - пр. Ленина – далее по маршруту. В обратном направлении вместо улицы Гагарина автобусы будут ездить по улице Крылова.

Автобусы № 8/9 от проспекта Фрунзе к площади Ленина поедут по схеме: Фрунзе – ул. Крылова – пер. Батенькова – пер. Пионерский – ул. Набережная р. Ушайки – пл. Ленина и дльше по маршруту.

Автобусы №5 и №131 от площади Ленина к проспект Фрунзе будут курсировать по ул. Набережная р. Ушайки – пер. Батенькова – ул. Гагарина и выедут на привычный маршрут по проспекту Фрунзе. Обратно маршрутки поедут от Фрунзе они будут сворачивать на улицу Крылова.

Томичам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.