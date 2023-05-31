В Томске 83-летний пенсионер ушел из дома и пропал без вести

Фото: Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске начались поиски 83-летнего Михаила Гусельникова, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт». Он ушел из дома 30 мая, и с тех пор от него нет вестей. Ситуация осложняется тем, что мужчина может страдать провалами в памяти.

«Штаб начнет работу с 21:30 на улице Ивановского, 14», - сообщили поисковики.

Известно, что пропавший был одет в серый свитер и темные штаны. Он носит очки. Приметы Михаила Гусельникова: рост около 170 сантиметров, худощавый, седой, кареглазый.

Сообщить подробности, которые помогут найти пропавшего пенсионера, можно по круглосуточному телефону поискового отряда 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Томске успехом завершились поиски пенсионерки. А пропавшего в Томском районе мужчину нашли погибшим.