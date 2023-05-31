Пропавшего в Томском районе 44-летнего мужчину нашли погибшим

В Томском районе нашли погибшим пропашего мужчину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В селе Малиновка Томского района завершились поиски пропавшего 44-летнего мужчины. Он найден погибшим. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Напомним, в Томской области волонтеры просили помощи в поисках пропавшего Николая Дроздова 1979 года рождения. Местонахождение мужчины было неизвестно с 29 апреля 2023 года.

В среду, 31 мая, волонтеры сообщили трагическую новость - мужчина был найден погибшим.

«Дроздов Николай Анатольевич найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Причины смерти мужчины не называются.