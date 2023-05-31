«Грохот был ужасный»: жильцы дома на Витимской в Томске пожаловались на обрушение потолка

Слева - крыша дома сразу после пожара, справа - сегодня после обрушения потолка. Фото: предоставлено героем публикации

В доме на Витимской улице в Томске, где 4 мая произошел пожар, рухнул потолок в одной из квартир на третьем этаже. О происшествии журналисту «КП-Томск» рассказала жительница квартиры №8 Наталья. Ранее «КП-Томск» показывал, в каких условиях живут здесь люди после пожара.

«Сегодня в 4 утра рухнул потолок в квартире, которая находится в соседнем подъезде. Грохот был ужасный, весь дом задрожал!», - поделилась Наталья.

Женщина рассказала, что созвонилась с хозяйкой квартиры, в которой рухнул потолок. Она должна приехать на днях и посмотреть, что сейчас происходит внутри.

«Если еще и металлическая балка упадет, она может пробить плиты перекрытия, и тогда разрушения станут еще больше!», - переживает Наталья.

Беспокоятся и жильцы других квартир. После обрушения потолка они пока никуда не обращались. Но, по словам Натальи, соседка из квартиры №9, которая находится на третьем этаже, добилась того, что завтра в ней придет комиссия для оценки пригодности квартиры для жилья. Возможно, после этого предоставят временное жилье, но в любом случае, на это уйдет время. А жители дома переживают, что могут пойти дожди, и тогда разрушения станут катастрофическими.

«На следующей неделе мы хотим идти на прием к Мазуру. Как можно жить в таких условиях?! Ведь это не по нашей вине произошло», - Наталья возмущена до глубины души.

И ее можно понять. Напомним, что пожар в доме №25 на Витимской улице произошел из-за поджога: 35-летняя женщина подожгла диван, который стоял в подъезде, чтобы отомстить одному их жильцов дома. «КП-Томск» следит за развитием ситуации.