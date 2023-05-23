«Живем с детьми в руинах»: томские погорельцы показали, в каких чудовищных условиях ждут помощи властей

Люди продолжают жить в сгоревших квартирах. Фото предоставлено героем публикации

Из-за поджога подъезда дома 25 на Витимской улице пострадало сразу несколько семей. Сильнее всего огонь распространился на квартиру №9 на третьем этаже, в которой проживают муж, жена и двое детей. Этим людям оказалось некуда переехать на то время, пока власти решают вопрос о компенсации. Как погорельцы пытаются справиться со сложнейшей жизненной ситуацией, разбирался журналист «КП-Томск».

«Сначала мы думали, что должны все за свой счет восстанавливать, ведь у нас нет управляющей компании, мы долевые собственники. За свет платим напрямую в электросети, за воду в «Водоканал», вывоз мусора в «САХ», а за капремонт в горфонд. Сами убираем снег, моем подъезды, ремонтируем. Но юрист посоветовал идти в городскую администрацию. Сейчас собираем все документы, но не можем дождаться справки о пожаре, ее изготавливают до 10 дней. А еще нужно на каждого совершеннолетнего члена семьи отдельно брать справку, чтобы в соцзащите рассчитали выплаты на каждого индивидуально», - рассказывает о своих заботах жительница Витимской Наталья.

Фото предоставлено героем публикации

Женщина говорит, что мэрия уже занялась вопросом – представители администрации приезжали на автовышке и фотографировали остатки крыши, чтобы оценить материальный ущерб.

«Они будут все подсчитывать и также решать, куда расселить людей с 3-го этажа. Но когда починят крышу? Потому что их-то расселят, а нам что на 2-м этаже делать, вдруг ливень? У нас, хоть и сохранились стены с потолками, но они повреждены. Когда пожарные делали проливку, водопады шли везде в помещении. Мы потом собирали воду тазами, только и успевали выливать в ванну, здесь ужас, что творилось. На следующий день стали отходить обои, падать плитка с потолка, все отваливается, линолеум на плаву. Шкафы мы от стен отодвинули на случай дождя, ведь по таким стенам снова потечет», - сетует женщина.

Фото предоставлено героем публикации

Наталья добавила, что, как может, старается помогать соседям, чья квартира пострадала больше всего.

«На 3-м этаже жутко – слева стены вообще нету, потолок где остался, там балки провисшие, прогнутые, люди там живут, в любой момент может все это рухнуть. Им пойти некуда. Там Эльвира с мужем и двумя детьми без света и без отопления. По ночам холодно, приходят к нам ночевать. В тесноте, да не в обиде. И кушать варят у нас, и кипяток я туда уношу. Друг друга поддерживаем», - говорит томичка.

Фото предоставлено героем публикации

Эльвира также рассказала «КП-Томск» о своей трагедии. По ее словам, теперь у семьи осталась только детская комната.

«У нас практически все пострадало - зал, на кухне потолок выгорел, в туалете тоже все выгорело и нет потолка – огромные дыры. Весь мой ремонт пропал, который я делала в течение нескольких лет постепенно. Живем с детьми в руинах. Надеемся, что нам помогут побыстрее. Бумаги собираем. Но боюсь, что, пока одну делают 10 дней, другие просрочатся, и так по кругу. Я в соцзащиту собрала справки о доходах, прописке, а они говорят, что нужно еще справку о пожаре и на сына, он совершеннолетний. Заказали, снова ждем. А пока - окно пленкой затянули», - делится Эльвира Головачева.

Фото предоставлено героем публикации

О своей ситуации рассказала и Людмила В. - собственница квартиры №6, которая тоже располагается на 3-м этаже.

«У нас на кухне в потолке дыра, а в ванной комнате вообще нету потолка, как и в коридоре. Я считаю, что потолок можно восстановить. Нам главное, чтобы хотя бы крышу помогли сделать, а остальное уже своими силами. У нас хоть половина квартиры осталась, а у Эльвиры вообще все выгорело. Мой сын на поджигательницу писал заявление, и еще я тоже собираюсь написать. Боюсь, как бы она от ответственности не ушла. Из-за нее столько горя людям, а сыну пришлось теперь жить на даче в бане», - сказала женщина.

Потолки в квартирах разрушены. Фото предоставлено героем публикации

Жители пострадавшего дома также поделились деталями причины возгорания. По их словам, к Сергею, сыну Людмилы В., пришла бывшая сожительница, они поссорились, и он закрыл дверь. Затем она подожгла новый диван, который стоял в подъезде – Сергей собирался отвезти мебель на дачу.

«Как я поняла, он через глазок увидел момент преступления. Попытался догнать девушку, но нога сломанная, понял, что не получится. Вернулся, старался своими силами потушить, но не справлялся, уже пошло на крышу, вызвал спасателей. Он сам был в шоке от того, что она сделала. Когда мы стояли при тушении, Сергей настолько был растерян, говорил: «Ну как можно было такое натворить?». А лично я считаю, что от нее можно было такое ожидать – дама своеобразная, со вспыльчивым характером», - рассказала Наталья.

Внутри квартиры. Фото предоставлено героем публикации

По запросу «КП-Томск» в администрации города подтвердили, что обстоятельства пожара на Витимской, 25 будут обсуждать на заседании комиссии по ЧС. Оно назначено на текущую неделю. В мэрии также напомнили, что при необходимости власти предоставляют погорельцам материальную помощь и возможность временно проживать в жилье маневренного фонда.

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