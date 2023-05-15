«Подожгла любимого из ревности»: соседи потерпевшего томича рассказали о причинах пожара на Витимской

Жуткое зрелище представляет собой лестничная площадка, которую подожгла томичка в отместку знакомому Фото: Анна Ковалёва

Раскореженная крыша, сгоревшие провода, обуглившийся подъезд, подходящий для съемок фильма ужасов – результат выплеска эмоций виновницы пожара. Из-за личной драмы 35-летняя женщина подожгла диван, стоявший в подъезде мужчины, которому она решила отомстить. О случившемся около полуночи 4 мая в доме 25 на ул. Витимская сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Журналистка «КП-Томск» побывала на месте событий и пообщалась с соседями погорельцев.

Фото: Анна Ковалёва

К обгоревшему многоквартирному дому очень близко располагаются еще два здания. У одного из них даже оплавилась облицовка. Рядом находится и круглосуточный продуктовый магазин. Продавец Светлана рассказала, что в момент ЧП ветер дул не в их сторону. Сотрудников не эвакуировали, однако они опасались, что огонь перекинется и на торговую точку.

«Когда случился пожар, была не моя смена. Но девочки рассказывали, что боялись распространения огня. Ели бы ветер сюда был, то и эта постройка бы загорелась. Говорят, наша видеокамера запечатлела поджигательницу. Та женщина выходила из подъезда. Она приревновала мужчину и диван подожгла. В итоге люди жилья лишились», - сказала Светлана.

В подъезде до сих пор сохраняется запах гари Фото: Анна Ковалёва

Жительница рядом стоящего дома Дарина так рассказала о случившемся: «Я слышала, что к тому соседу приехала бывшая девушка и подожгла диван, который стоял у его квартиры. Ни лично я, ни кто-то из соседей эту девушку не знает. К нам пожарный постучал и сказал, что эвакуируемся. Вывели даже за двор, к дороге. Они на крышу залезали, тушили».

По словам соседей, в подъезде, в котором случился пожар, никто постоянно не проживает. Сам мужчина, к кому пожаловала поджигательница, лишь иногда появляется в своей квартире на третьем (мансардном) этаже. К слову, по данным УМВД, огонь больше всего повредил не его квартиру, а соседнюю.

Фото: Анна Ковалёва

«Полицейские установили, что воспламенение произошло на лестничной площадке, где стоял диван. Огонь перекинулся в том числе на одну из рядом расположенных квартир, владельцу которой был причинён материальный ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. Согласно полученным заключениям специалистов, причиной происшествия стал поджог. Мягкую мебель, стоящую на лестничной площадке, подозреваемая подожгла с помощью спичек», - сказано в сообщении УМВД.

Фото: Анна Ковалёва

На первом и втором этажах жилье также пострадало – прежде всего не из-за огня, а из-за того, что было залито при тушении.

«Одна собственница приехала, шкаф открыла и прямо вода хлынула из него. Да и нам, когда приехали, сразу же часть дома залили пожарные, чтобы и на нас огонь не перешел», - рассказывает жительница соседнего дома Вера Чернышова.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина уточнила, что жильцов эвакуировали сразу после полуночи, и только в 3 или начале 4-го им разрешили вернуться в дом. Вера также поделилась интересным наблюдением: «Этому дому как будто бы суждено было загореться. Дело в том, что еще днем рядом с ним, во дворе прямо под окнами, соседняя семья со второго этажа жарила шашлыки. Я переживала, что искра поднимется и отлетит как раз на этот дом. Даже замечание им сделала, что здесь ни курить нельзя на территории рядом с жильем, ни шашлыки делать».

Фото: Анна Ковалёва

С шашлыками все обошлось благополучно, однако к полуночи здание все же полыхало. В итоге специалисты МЧС ликвидировали пожар на площади более 250 квадратных метров. Никто не пострадал.

Фото: Анна Ковалёва

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую томичку. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 176 – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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