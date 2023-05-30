«Столкновение при обгоне»: стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Томской области

По предварительной информации, автомобиль BMW Х5, при обгоне столкнулся с попутным грузовиком IVECO, который поворачивал налево Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На трассе Первомайское – Белый Яр 30 мая произошло ДТП: автомобиль BMW столкнулся с лесовозом IVECO. Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли. Позже прокуратура опубликовала видео с места происшествия. На месте ДТП работают сотрудники МО МВД России « Асиновский», и пресс-служба полиции рассказала о подробностях происшествия.

«По предварительной информации, автомобиль BMW Х5 при обгоне столкнулся с попутным грузовиком IVECO, который поворачивал налево», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области.

Известно, что у лесовоза также был прицеп.