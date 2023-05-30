Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 мая 2023 9:24

Два человека погибли в ДТП с лесовозом в Томской области

Авария произошла на трассе Первомайское – Белый Яр
Александра Тайбатрова
В результате ДТП погибли водитель и пассажир BMW X5. Фото: прокуратура Томской области

В результате ДТП погибли водитель и пассажир BMW X5. Фото: прокуратура Томской области

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Первомайском районе 30 мая, сообщает прокуратура Томской области. На дороге Первомайское – Белый Яр примерно в 14.20 столкнулись автомобиль BMW X5 и лесовоз IVECO.

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля», - рассказали в прокуратуре региона.

Известно, что за рулем BMW был мужчина 1987 года рождения, а вместе с ним в машине находился пассажир 1989 года рождения. На месте ДТП для координации работы полиции находится прокурор Первомайского района Илья Соколов.

Напомним, что томский боец с позывным «Музыкант» погиб при освобождении Артемовска.

Интересное