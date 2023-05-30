Появилось видео с места смертельного ДТП в Первомайском районе Томской области

Видео с места смертельного ДТП в Первомайском районе опубликовала прокуратура Томской области. Напомним, что авария случилась 30 мая примерно в 14.20 на дороге Первомайское – Белый Яр: столкнулись автомобиль BMW X5 и лесовоз IVECO. Водитель и пассажир иномарки, по предварительной информации, погибли.

«Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ведомстве.

Судя по видео, автомобиль BMW X5 сильно пострадал и практически сложился пополам. Удар, вероятно, пришелся по стороне водителя. О состоянии водителя лесовоза пока не сообщается.