В Томской области медведь напал на корову

Выдано разрешение на отстрел медведя Фото: Павел КЛОКОВ

В Первомайском районе Томской области медведь напал на корову и загрыз ее. Об этом «АиФ-Томск» сообщил Анатолий Истомин, заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использовании охотничьих ресурсов Томской области.

«Выдано разрешение на отстрел медведя, так как он в этом случае представляет опасность для людей», — пояснил эксперт.

На отстрел у охотников есть три дня. Анатолий Истомин отметил, что именно в течение этого срока медведь может снова приблизиться к населенному пункту.

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