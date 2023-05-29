В Томской области медведь напал на корову

Выдано разрешение на отстрел медведя
Фото: Павел КЛОКОВ
В Первомайском районе Томской области медведь напал на корову и загрыз ее. Об этом «АиФ-Томск» сообщил Анатолий Истомин, заместитель председателя комитета охраны животного мира, регулирования и использовании охотничьих ресурсов Томской области.
«Выдано разрешение на отстрел медведя, так как он в этом случае представляет опасность для людей», — пояснил эксперт.
На отстрел у охотников есть три дня. Анатолий Истомин отметил, что именно в течение этого срока медведь может снова приблизиться к населенному пункту.
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