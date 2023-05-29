В Северске погиб наскочивший на забор школы лось

Фото: "Регион-70"

В Северске утром 29 мая на заборе школы №84 был обнаружен застрявший лось. По всей видимости, животное попыталось перепрыгнуть через ограду, но застряло. Информация об этом появилась в социальных сетях. Лось погиб.

По словам очевидцев, инцидент произошел утром, на место происшествия приехали спасатели.

«Сегодня утром, около 84 школы в Северске, был обнаружен застрявший в заборе лось! Спасатели оперативно отреагировали», - рассказал очевидец в телеграм-канале "Регион-70.

Журналист «КП-Томск» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Северска.

«В 10:07 нам поступило сообщение об этом. Через 7 минут прибыли спасатели. К сожалению животное уже погибло. Лось задохнулся, застряв головой между прутьев забора. Мы вызвали к месту другой наш аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный краном-манипулятором. С его помощью лося сняли с забора», — сообщил журналисту представитель пресс-службы.

Он уточнил, что лось был передан представителям одной из служб администрации ЗАТО Северск.