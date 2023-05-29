Томский охотовед Истомин объяснил, как лось оказался на заборе школы в Северске

Фото: "Регион-70 Томск"

Утром 29 мая возле школы №84 в Северске очевидцы заметили лося. Животное, вероятно, пыталось перепрыгнуть через забор и повисло на нем. Чтобы достать животное, на место приехали спасатели. Почему это произошло, «АиФ-Томск» рассказал заместитель председателя регионального комитета охраны животного мира Анатолий Истомин.

«В это время самки лосей отгоняют от себя телят, которые родились в прошлом году, потому что у них происходит новый отел. Из-за этого лоси могут терять ориентацию в пространстве и выходить к людям. Вероятно, так случилось и с этим лосем», - объяснил Анатолий Истомин.

Специалист отметил, что лоси нередко появляются в Томске и Северске, поскольку здесь проходят пути их миграции. Так, несколько лет назад лось проломил крышу Ботанического сада, тогда животное погибло. А еще лось пытался проникнуть в школу в Зеленых горках в 2019 году.

Также Анатолий Истомин дал советы, как вести себя, если встретили на дороге лося. Животное может вести себя непредсказуемо, поэтому человеку лучше отойти в дороги и спрятаться в укромное место, ни в коем случае не фотографировать и не провоцировать зверя. При этом лоси редко нападают на людей, поэтому их и не отстреливают, когда они появляются в населенных пунктах.