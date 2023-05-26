Средняя зарплата в Томской области за март составила более 60 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В марте 2023 года средняя зарплата в Томской области составила 60115,2 рубля, такие цифры приводит Томскстат. Отмечается, что по сравнению с мартом 2022 года средняя заработная плата в номинальном выражении стала больше на 3,5%.

«Реально заработная плата, с учетом индекса потребительских цен, стала больше на 0,2%», - отметили в Томскстате.

Напомним, что в Томской области на зарплаты бюджетникам дополнительно выделят 2,4 миллиардов рублей. Ранее преподаватель из Томска рассказала, что из-за низких окладов ей приходится брать подработки, что плохо влияет на здоровье.