Томским бюджетникам увеличат зарплаты

На зарплаты бюджетникам в Томской области дополнительно направят 2,4 миллиардов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На зарплаты бюджетникам в Томской области дополнительно направят 2,4 миллиардов рублей. Такое решение 25 мая озвучил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

«Получаю много жалоб от бюджетников и особенно - учителей на уровень зарплаты и сложности начислений», - подчеркнул губернатор.

Руководитель региона напомнил, что создал комиссию, которая проверяет справедливость начислений зарплат бюджетникам. По итогам этих проверок Мазур и принял решение повысить бюджетникам зарплаты.

Напомним, что «КП-Томск» писал о хитрых схемах начисления зарплат педагогам. Также многие медики жаловались на понижение доходов.