Преподавателю из Томска приходится брать подработки из-за низких окладов

Преподаватель одного из колледжей Томска пожаловалась на низкие оклады в учреждении. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Преподаватель одного из колледжей Томска Евгения (имя изменено) пожаловалась на низкие оклады в учреждении. Женщине приходится много работать, чтобы обеспечивать семью, сообщает «АиФ-Томск».

Напомним, на зарплаты бюджетникам в Томской области дополнительно направят 2,4 миллиарда рублей. Такое решение 25 мая озвучил губернатор Владимир Мазур.

Евгения работает в сфере образования уже около 10 лет. За это время ее оклад практически не вырос.

«Мы берем на себя другие обязанности, за которые можем получить деньги. Большие нагрузки приходится терпеть. Например, чтобы заработать лишние деньги, а именно 5 тысяч рублей, в прошлом году все брали классное руководство. Но кому объяснишь, что пяти тысяч мало? С родителями студентов находишься практически всегда на связи, решаешь проблемы. То военкоматы, то заболел, а справки нет, то еще какие-то истории», — рассказала Евгения.

Томичке приходится брать много другой работы для дополнительного заработка. На чистый оклад прожить, по ее словам, сейчас невозможно.

Рабочий день в учреждении, в котором работает Евгения, составляет по 10 и более часов. При этом преподавателям приходится и дома решать проблемы со студентами, которые находятся на кураторстве.

«Нервы сдают. Большое внимание школьным учителям, которые также мало получают, но мало кто вспоминает о тех, кто работает в среднем профессиональном», — возмутилась женщина.

Из-за больших нагрузок здоровье Евгении пошатнулось, и она стала чаще болеть. Женщина не ждет, что оклад преподавателям повысят и собирается искать другое место работы.