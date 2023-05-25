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НовостиОбщество25 мая 2023 15:16

Томский землевладелец получил предостережение от Россельхознадзора из-за горевшей травы

Трава горела на площади почти 100 гектаров
Александра Тайбатрова
Трава горела на площади почти 100 гектаров

Трава горела на площади почти 100 гектаров

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области на земельном участке площадью почти 100 гектаров обнаружили следы горевшей травы, рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«Данный факт говорит о том, что землевладелец не защитил сельскохозяйственные угодья от зарастания деревьями и кустарниками, а также не соблюдал меры пожарной безопасности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поскольку в Томской области действует особый противопожарный режим, владельцу угодий выдали предостережение, в соответствии с которым он должен устранить недочеты. Напомним, что практически каждый день в регионе происходят лесные пожары, и чаще всего огонь перекидывает на лес с земель других категорий.