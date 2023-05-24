Два лесных пожара действуют в Томской области

В Томской области действуют два лесных пожара.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За сутки в лесах Томской области потушили четыре пожара. В среду, 24 мая, действуют два возгорания в Асиновском и Улу-Юльском лесничествах, сообщает облдепартамент лесного хозяйства.
За последние сутки лесопожарные потушили четыре пожара в Тимирязевском, Первомайском и Шегарском лесничествах. Огонь тушили 16 лесопожарных, 5 парашютистов и 7 единиц техники.
«В настоящее время действуют два пожара в Асиновском и Улу-Юльском лесничествах», — говорится в сообщении.
Класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды повысился до 4,7.
Всего с начала года было ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 350,56 га. Средняя площадь одного пожара составляет 10,3 га. Чаще всего причинами лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий.
Оперативностях тушения составляет 100%. Лесопожарные ликвидируют огонь в течение суток.
В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.