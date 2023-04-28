В Томской области установлен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в Томске и 10 районах области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области начал действовать особый противопожарный режим, предупреждает администрация региона. Режим установлен с 28 апреля по 14 мая в Томске, а также Томском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Асиновском, Бакчарском и Верхнекетском районах.

«В период действия режима запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, выжигать растительность, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы», - напомнила пресс-служба администрации Томской области.

А с 15 мая особый противопожарный режим будет действовать на территории всей Томской области.

Напомним, что в этом году поджигателей травы в Томской области будут искать с помощью квадрокоптеров.