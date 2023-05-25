Толпа людей собралась на Богашевском тракте в Томске из-за проверки нелегальных перевозок Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, почему десятки возмущенных людей собрались на Богашевском тракте в Томске 25 мая. Информацию со ссылкой на официальные источники опубликовали в Telegram-канале «Милый Томск». По сведениям канала, автобусы, которые ехали в сторону садоводческого товарищества «Ветеран» остановил Ространснадзор. Во время проверки было выявлено, что перевозка осуществляется нелегально, и поэтому автобусам запретили ехать дальше.

«Пассажирам было предложено добраться до места назначения на легальном транспорте, в том числе без дополнительной оплаты», - написали в Telegram-канале «Милый Томск» с уточнением, что туда подъехали два автобуса №141.

По данным источника, почти все пассажиры уже уехали с места. Тех, кто остался, назвали «активными сторонниками» нелегального перевозчика. Но в скором времени и их обещают отвезти в садоводческое общество или в Томск.

Напомним, что на Богашевском тракте образовались пробки 25 мая.