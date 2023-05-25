На трассе Томск – Аэропорт собрались десятки возмущенных томичей

Фото: телеграм-канал "Регион-70 Томск"

В Томске на Богашевском тракте во второй половине дня 25 мая собрались десятки людей. Фото и видео с места опубликовали несколько городских пабликов, также видео в своем канале поделился депутат Евгений Каверзин. Почему люди собрались здесь, стал выяснять «МК-Томск».

Собравшиеся на трассе люди жалуются, что муниципальный транспорт на трассе Томск – Аэропорт не ездит, а коммерческие рейсы отказываются везти людей по талонам на проезд, которые, по словам собравшихся на трассе пенсионеров, отменили.

На месте находятся сотрудники полиции, которые, вероятно, следят здесь за порядком. Но официальных комментариев на ту тему пока нет.

Некоторые люди на видео говорят, что пробки образовались из-за того, что сотрудники ГИБДД останавливают автобусы для проверки документов водителей, но официально эта информация не подтверждена.