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НовостиОбщество25 мая 2023 11:05

На Богашевском тракте в Томске 25 мая образовались серьезные пробки

На Яндекс-картах дорога отмечена красным цветом
Александра Тайбатрова
Фото: скриншот Яндекс-карт

Фото: скриншот Яндекс-карт

В Томске на Богашевском тракте во второй половине дня 25 мая образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные на Яндекс-картах: участок Богашевского тракта в районе Зональной станции отмечен красным.

Возможно, пробка связана с тем, что на Богашевском тракте собрались десятки возмущенных людей. Судя по опубликованным в городских пабликах видео, люди недовольны тем, что здесь не ездит муниципальный транспорт. Официальных комментариев на эту тему пока ни одно ведомство не дает.