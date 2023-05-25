На Богашевском тракте в Томске 25 мая образовались серьезные пробки

Фото: скриншот Яндекс-карт

В Томске на Богашевском тракте во второй половине дня 25 мая образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные на Яндекс-картах: участок Богашевского тракта в районе Зональной станции отмечен красным.

Возможно, пробка связана с тем, что на Богашевском тракте собрались десятки возмущенных людей. Судя по опубликованным в городских пабликах видео, люди недовольны тем, что здесь не ездит муниципальный транспорт. Официальных комментариев на эту тему пока ни одно ведомство не дает.