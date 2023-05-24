В Томске на проспекте Кирова появился мурал «Стена леса»

Мурал «Стена леса» появился на проспект Кирова, 41. Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске появился второй мурал в рамках фестиваля уличного искусства «Выход в город». Автором мурала «Стена леса» стал художник из Красноярска Александр Блосяк. Стилизованный пейзаж площадью около 90 квадратных метров появился на проспекте Кирова, 41.

Напомним, что первый мурал – портрет Николая Эрдмана – был нарисован на пристройке томского ТЮЗа.

«Все места для размещения изображений были согласованы в мэрии Томска», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Всего в рамках фестиваля стрит-арт искусства создадут 10 муралов. Все они объединены темой «Сибирь – место силы». Фестиваль «Выход в город» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.