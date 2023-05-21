«Саша Блосяк стартанул»: в Томске продолжается фестиваль уличного искусства «Выход в город»

Второй мурал фестиваля «Выход в город» начали создавать в Томске на проспекте Кирова. Фото: скриншот видео из сообщества фестиваля во ВКонтакте

В Томске продолжается фестиваль стрит-арта «Выход в город». Напомним, что открылся он 11 мая. Первый мурал с портретом Николая Эрдмана украсил пристройку возле ТЮЗа. А накануне начали создавать второй мурал.

«Саша Блосяк стартанул», - написали в сообществе фестиваля во ВКонтакте.

Второй мурал – «Стена леса» - появится на стене здания на проспекте Кирова, 41. Его автор – художник из Красноярска Александр Блосяк. Всего в рамках фестиваля планируют создать 10 муралов, но расположение большинства из них организаторы пока держат в секрете. Выбор места ля будущих муралов согласовывается с ответственными органами.

Продлится фестиваль стрит-арта «Выход в город» до середины июля. Реализуется он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение туристической привлекательности Томской области.