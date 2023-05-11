В Томске начался фестиваль уличных художников «Выход в город»

Вечером 10 мая начали делать разметку первого мурала на пристройке у томского ТЮЗа. Фото: скриншот видео из сообщества стрит-арт фестиваля «Выход в город» во ВКонтакте

Фестиваль уличных художников «Выход в город» начался в Томске. Как рассказали «КП-Томск» организаторы фестиваля, вечером 10 мая начали делать разметку первого мурала на пристройке у томского ТЮЗа.

«Сегодня художник Илья Wince с помощником Матвеем Фатеевым дорисовывают мурал – это портрет Николая Эрдмана», - рассказал представитель пресс-службы фестиваля.

Еще один мурал, «Стена леса», появится на проспекте Кирова, 41. Его нарисует художник из Красноярска Александр Блосяк. А всего в рамках фестиваля планируют создать 10 муралов, расположение каждого согласовывают с ответственными лицами. Продлится фестиваль до середины июля.

Фестиваль уличного искусства «Выход в город» направлен на повышение туристической привлекательности региона и реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Напомним, что многодетные семьи Томской области 12 мая получат награды «Родительская доблесть».