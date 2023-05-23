Отдых в летних лагерях для детей участников СВО из Томской области будет бесплатным

В 2023 году дети участников СВО из Томской области смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году дети участников СВО из Томской области смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Такое распоряжение дал губернатор Владимир Мазур, сообщает пресс-служба областной администрации. Получить бесплатные путевки можно в МФЦ, а 65 детей участников СВО их уже получили.

«Экономить на вкусном и полезном питании нельзя. Поэтому в этом году мы увеличили финансирование детского отдыха на 10%», - отметил Владимир Мазур.

Губернатор пообещал в начале сезона лично проверить, как организован отдых для детей.

Напомним, что летом 2023 года отдохнуть в летних лагерях Томской области смогут около 45 тысяч детей. А пять тысяч подростков в Томской области смогут подработать на летних каникулах.