Около 45 тысяч детей отдохнут в лагерях Томской области летом 2023 года

В Томской областив в лагерях отднохут около 45 тысяч детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летом 2023 года в Томской области будут работать более 400 детских лагерей, в которых отдохнут около 45 тысяч детей. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по организации детского отдыха областного департамента по вопросам семьи и детей Андрей Спирин.

Он рассказал, что по области будут работать 13 стационарных загородных лагерей, два круглосуточных лагеря на базе учреждений городского департамента общего образования, 12 лагерей палаточного типа, 343 лагеря с дневным пребывание и 81 лагерь лагерь труда и отдыха. Также есть один томский лагерь, который находится на территории Кемеровской области.

Путевки на море в этом году детям из Томской области не предоставляют из-за проблем с транспортной логистикой.

«Всего в период летней оздоровительной компании около 45 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях, из них около 17 тысяч – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Около 5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях в Томске», – сказал Спирин.

Кроме того, не менее 65 детей участников СВО получат бесплатные путевки в лагеря.

Спирин отметил, что в настоящее время в регионе идет активная фаза распределения путевок. Их количество равно числу поданных заявлений. Сейчас заявления можно подавать только на осенний и зимний период.

Замначальника департамента образования мэрии Томска Константин Беляев добавил, что сезон муниципальных лагерей начнется 6 июня и продлится до 26 августа.