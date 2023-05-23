Пять тысяч подростков смогут подработать летом в Томской области

Летом подростки будут работать помощниками вожатых, операторами ЭВМ, курьерами и промоутерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом в Томской области трудоустроят пять тысяч подростков, такие цифры озвучила на аппаратном совещании с губернатором и.о. замглавы региона по социальной политике Светлана Грузных. Из них более 500 подростков находятся в группе риска. Почти 100 школьников уже приступили к работе.

«Подростки займутся уборкой территорий, детских площадок, озеленением школьных и придомовых участков, мелким ремонтом школьной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек. Они будут работать помощниками вожатых, операторами ЭВМ, курьерами и промоутерами», - рассказали подробности о летнем отдыхе подростков в пресс-службе администрации Томской области.

Благоустройством Томска займутся 1000 подростков.

Напомним, что в лагерях Томской области в 2023 году отдохнут 45 тысяч детей.