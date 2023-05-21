В Томском районе загорелись дачные домики в СНТ «Энергетик»

Фото: скриншот видео Telegram-канала «Регион-70 Томск»

Пожар произошел в СНТ «Энергетик» в Томском районе 21 мая. Здесь загорелись дачные домики. Видео с места происшествия опубликовали с Telegram-канале «Регион-70 Томск». Пожарные прибыли в 12.16, а полностью потушить пожар удалось в 14.50.

«Общая площадь пожара составила почти 80 квадратных метров. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы техники», - рассказали в пресс-службе МЧС России по Томской области.

По данным ведомства, в результате пожара сгорели два домика, к одному также была пристроена веранда. Еще у одного домика с верандой обгорели стены и обрешетка крыши.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, что в Томской области 21 мая оставался действующим лесной пожар в Верхнекетском районе. А ранее в Томске загорелось кафе на Иркутском тракте.