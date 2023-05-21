В Томской области 21 мая действует один лесной пожар

С начала сезона в Томской области потушили 28 лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Томской области 21 мая действует один лесной пожар – в Верхнекетском районе, и он уже локализован. Ранее был потушен лесной пожар в Тимирязевском лесничестве. А всего с начала сезона в регионе успешно потушили 28 лесных пожаров.

«В борьбе с огнем задействованы 12 сотрудников лесопожарной станции и четыре единицы техники», - рассказали про пожар в Верхнекетском районе в департаменте лесного хозяйства Томской области.

В ведомстве отмечают, что 22 лесных пожара в 2023 году произошли из-за того, что огонь перекинулся с земель других категорий. А к возникновению еще шести пожаров оказались причастны местные жители.

Чтобы вовремя выявлять пожары, леса Томской области патрулируют как с земли, так и с воздуха. Если вы заметили лесной пожар, позвоните на «Прямую линию лесной охраны» 8-800-100-94-00.