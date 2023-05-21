В Томске загорелось кафе на Иркутском тракте

Фото: скриншот видео из Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Томске 21 мая произошел пожар в кафе на Иркутском тракте. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Горит Кафе на остановке «Черемушки», - написал автор видео.

Один из комментаторов поста написал, что накануне покупал шашлык в этом кафе, и что печь в нем находится не в том углу, где произошел пожар. Некоторые томичи в комментариях рассуждают, не было ли поджога, но официальной информации о причинах пожара пока нет.

Напомним, что в Томской области 21 мая действует один лесной пожар – в Верхнекетском районе.