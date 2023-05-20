Томичи оспорят экспертизу по строительству жилья в Татарской слободе

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Общественники решили направить в региональный комитет по охране объектов культурного наследия возражение на акт экспертизы, которая допустила возведение многоквартирников в Татарской слободе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Томского ВООПИиК».

«Татарская слобода рискует оказаться в эпицентре нового скандала. Ещё не утихли страсти по Байрамовскому долгострою, как появилась очередная экспертиза по новому строительству четырёх многоквартирных жилых домов на Источной, 41а (территория мастерских «Томскреставрации»). ТРО ВООПИиК обязательно направит официально возражения на этот акт, дальнейшие действия в зависимости от результатов их рассмотрения. Застройщики уже открыто глумятся и над историческим Томском, и над горожанами», - говорился в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что активисты попросили губернатора Мазура отозвать согласование застройки в районе Красной мечети.

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