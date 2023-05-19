Для детей-сирот из Томска купили еще 27 квартир

В Томске приобрели еще 27 квартир для детей-сирот Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске приобрели еще 27 квартир для детей-сирот, рассказали в мэрии. 15 из них уже прошли процесс приемки, а аукционы еще на 20 квартир для детей сирот пролонгированы до конца мая.

«Приобретаются однокомнатные квартиры общей площадью не менее 33 квадратных метров. Начальная цена одной такой квартиры составляет порядка 3,5 миллионов рублей», - рассказала пресс-служба мэрии.

Также мэрия готовит документы, чтобы разместить закупку на покупку квартир площадью от 25 квадратных метров. Небольшое количество детей-сирот, которым положено жилье, вставали на учет давно, когда предоставлялись квартиры площадью в 25 «квадратов». Таких квартир на рынке сейчас немного, но в мэрии отмечают, что можно заключить мировое соглашение на предоставление квартиры большей площади. Еще один вариант – получить жилищный сертификат.

Ранее в Томске приобрели 33 квартиры для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья.