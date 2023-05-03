Мусульмане Томска просят губернатора отменить застройку многоквартирников у Красной мечети

Многоквартирные дома перекроют вид на мечеть при входе в Татарскую слободу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Имам-Хатыб Первой томской Соборной Красной мечети Низамутдин-Хазрат Жумаев обратился к губернатору Томкой области Владимиру Мазуру с просьбой отменить согласование по строительству многоквартирных домов на улице Трифонова в районе мечети. Обращение было написано в письме.

Напомним, на улице Трифонова, 18 рядом с Красной соборной мечетью было запланировано строительство многоквартирных домов, однако администрация города и представители мечети были против. В марте 2023 года суд признал незаконным отказ мэрии в возведении трёх трёхэтажных зданий рядом с Красной мечетью.

В суде сочли неверной трактовку документов муниципалитетом и доводы о превышении нормы высотности объектов в историческом районе города и присутствие подземной парковки на территории.

«В настоящее время на этом участке ООО «Вектор» успешно продвигает строительство комплекса трёхэтажных многоквартирных домов, которые перекроют вид на Красную Соборную Мечеть, а также станут очередным грубым вторжением в сложившийся исторический облик уникального района Татарская слобода — последнего района Томска, сохранившего в более менее целостном виде городскую деревянную застройку, которой славен наш город», — говорится в письме.

Авторы письма уточняют, что областной комитет по охране объектов культурного наследия при согласовании застройки территории у Красной мечети проигнорировал требования к высотности, материалам строительства в историческом районе города. Кроме того, не был учтен факт того, что многоквартирные дома перекроют вид на мечеть при входе в Татарскую слободу.

Губернатора Владимира Мазура просят обязать комитет по охране объектов культурного наследия отозвать согласование застройки в районе Красной мечети. Кроме того, главу региона просят утвердить требования к строительству в достопримечательных местах, а также возобновить комплексное восстановление исторического облика Татарской слободы.