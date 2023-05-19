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НовостиОбщество19 мая 2023 11:34

СК по Томской области проводит проверку после смерти рабочего в селе Красный Яр

Мужчину придавило бетонной плитой
Александра Тайбатрова
СК по Томской области проводит проверку после смерти рабочего в селе Красный Яр. Фото:

СК по Томской области проводит проверку после смерти рабочего в селе Красный Яр. Фото:

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК по Томской области проводит проверку после того, как погиб рабочий предприятия по производству пиломатериалов в селе Красный Яр Кривошеинского района. Напомним, что 65-летнего мужчину придавило бетонной плитой, а позже он скончался в больнице.

«По предварительным данным, днем 17 мая на территории предприятия при проведении работ по очистке утилизатора древесных отходов произошло падение части сооружения – бетонной плиты», - уточнили в СК по Томской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Томске 7-летняя девочка попала под колеса машины во дворе дома на Трудовой улице.