В Томске 7-летняя девочка попала под колеса машины во дворе дома на Трудовой улице

. На ребенка наехал автомобиль Kia Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во дворе дома на улице Трудовой в Томске произошло ДТП, в котором пострадала девочка на самокате, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. На ребенка наехал автомобиль Kia, за рулем которого был мужчина 1974 года рождения.

«По предварительным данным, 7-летняя девочка выехала на самокате из-за стоящих автомобилей», - уточнили в пресс-службе полиции.

К счастью, девочке понадобилась только разовая медицинская помощь. Но сотрудники полиции призывают и водителей, и пешеходов быть внимательными. Важно, чтобы дети, которые самостоятельно катаются на самокатах, знали ПДД. А водителям следует снижать скорость, заметив неподалеку от дороги детей.

Напомним, что в результате ДТП 18 мая в Томске пострадал водитель ВАЗ-2104.