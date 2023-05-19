Мужчина погиб в результате падения бетонной плиты на пилораме в Томской области

Фото: прокуратура Томской области

В селе Красный Яр Томской области на 65-летнего мужчину в ходе работ на предприятии по производству пиломатериалов упала бетонная плита. От полученной травмы мужчина скончался, сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации, инцидент произошел 17 мая 2023 года около 13:00 часов на территории организации в селе Красный Яр.

«На 65-летнего мужчину в ходе проведения работ по очистке от шлака утилизатора древесных отходов упала бетонная плита», — говорится в сообщении.

От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Прокуратура Кривошеинского района устнавливает обстоятельства гибели работника предприятия, занимающегося производством пиломатериалов.