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НовостиОбщество18 мая 2023 13:28

Стало известно, от чего умер известный томский журналист и блогер Сакалов

Александра Сакалова не стало 15 мая
Александра Тайбатрова
Церемония прощания с Александром состоялась 18 мая

Церемония прощания с Александром состоялась 18 мая

Фото: Ксения Высотина

Стала известна причина смерти известного томского журналиста и блогера Александра Сакалова. Напомним, что его не стало 15 мая. Что же произошло с 42-летним Александром, написал в своем Telegram-канале депутат думы Томска Максим Забелин.

«В справке о смерти все достаточно просто: цирроз и недостаточность», - написал депутат.

Церемония прощания с Александром состоялась сегодня, 18 мая. Проводить талантливого журналиста в последний путь пришли сотни людей, в том числе и.о. мэра Михаил Ратнер, друзья, коллеги, жители Томска. Похоронен Александр Сакалов на кладбище в Воронино.