Томичи прощаются с журналистом Александром Сакаловым

Томичи прощаются с известным блогером и журналистом Александром Сакаловым Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 18 мая, в Томске проходит прощание с известным журналистом Александром Сакаловым. Жители города, бывшие коллеги, друзья и близкие собрались в ритуальном зале "Реквием". Проститься с блогером пришел также и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Фото: Ксения Высотина

В первый час церемонии собралось около 100 человек. Между собой томичи разговаривали и вспоминали Александра добрыми словами.

Напомним, что блогер и журналист Александр Сакалов скончался ночью 15 мая. Ему было 42 года, о причинах смерти не сообщалось. Томича похоронят на кладбище в Воронино.

Фото: Ксения Высотина

Добавим, что прощальная церемония началась в 12:00 и продлится до 14:00.

Ранее "КП-Томск" рассказал, что местные студенты сняли интервью с журналистом Александром Сакаловым за несколько месяцев до его кончины.