Скончался известный томский блогер Александр Сакалов

Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

Известный томский блогер и журналист Александр Сакалов скончался ночью 15 мая на 42-м году жизни. Об этом стало известно его бывшим коллегам.

«Сегодня ночью ушел из жизни Александр Сакалов. В течение многих лет Саша был оператором в главной информационной программе ТВ2 «Час Пик». После уничтожения телекомпании работал в Агентстве Новостей ТВ2. Снимал репортажи и документальные фильмы. Был профессионалом высочайшего класса. Очень любил свое дело», — рассказали коллеги Александра.

Также Сакалов успел стать одним из популярнейших блогеров в Томске — вел телеграм-канал «Алё, это Сакалов», в котором насчитывалось почти 10 тысяч подписчиков. По словам коллег, он честно рассказывал о событиях, происходящих в Томске, был ярким, разнообразно талантливым и честным человеком.

Последняя новость в телеграм-канале Александра Сакалова была опубликована 18 апреля. Уже на тот момент подписчики забили тревогу о пропаже любимого блогера.

Что стало причиной смерти на данный момент неизвестно.

Редакция «КП-Томск» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра.