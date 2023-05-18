Стали известны еще имена погибших жителей Томской области в зоне СВО

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Стало известно о смерти нескольких солдат на СВО. Все они были родом из Томской области с города Асино и Первомайского района.

"Несколько ребят, ранее осужденных, но решивших выполнить свой воинский долг перед Отечеством, сложили головы в боях под Артемовском Донецкой народной республики", - пишет местная асиновская газета.

Уточняется, что в боях героически погибли солдаты частной военной компании Вагнера: Алексей Буланаков, Денис Четвергов, Константин Валиев и Виктор Руднев.

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