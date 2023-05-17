«На линии огня муж поверил в Бога»: северчанка рассказала о службе супруга в ЛНР

На снимке - Елена в роли участницы проекта "Жены героев" от "Народного фронта". Фото предоставлено героем публикации

Интервью с северчанкой Еленой о ее мобилизованном муже получилось с совершенно неожиданной развязкой. С гордостью рассказывая об участии своего супруга в СВО, лишь в конце разговора женщина вдруг призналась: «он сейчас рядышком со мной, сюрпризом в отпуск приехал!». Конечно же, в финале беседы журналистка «КП-Томск» не преминула пообщаться и с самим бойцом.

«Мужа моего мобилизовали 26 сентября. Мы совсем не ожидали. Как замдиректора хоккейного клуба он пришел в военкомат за повестками своим сотрудникам, а среди этих повесток была и его! Сфотографировал и скинул в чат нам с близкими. Мы-то думали, что сначала мобилизуют тех, кто хоть как-то связан со службой. Был шок. В тот день как раз Борис 30-летие отмечал, юбилей в слезах прошел, только он сам уверенно держался. Я вообще не могла долго в себя прийти», - начала свой рассказ супруга бойца.

Отъезжать северчанину нужно было через день после получения повестки. Мужчина уверил жену, что все необходимое ему выдадут на службе, поэтому приехал на вокзал с минимумом вещей.

«Мы еще думали, что мобилизованных на пункт сбора отправят, куда сможем приехать и какие-то вещи довезти. А в итоге сейчас смотрим с военкомата фотографии – на них все полностью одетые, и лишь Борис с голубеньким ковриком просто. В итоге получилось так, что они уехали и уже через 2 дня были на Украине. Им, конечно, выдали форму, белье, еще какие-то вещи», - делится воспоминаниями Елена.

Первое время после проводов женщина называет очень стрессовым. Волнения усугубило и то, что Борис вдруг пропал аж на 3 дня. Затем от него пришло сообщение: «Все хорошо. Я уже не на территории России».

Фото: Александр КОЦ

«Первый месяц, конечно, было очень сложно. Но ничего, мы справились. Муж попал в батальон связи. Каждый день мне сообщения отправляет о том, что все в порядке. Если вдруг какое-то время молчит, я начинаю нервничать. Особо ничего не рассказывает. Каждый день они что-то делают: иногда много работы, прямо с утра до ночи, а иногда наоборот. Прокладывают связь – это единственное, что он мне говорит», - делится Елена.

Фото: Александр КОЦ

Неожиданно женщина добавила: «Вот сейчас он в отпуск приезжал на 2 недели, завтра уже обратно отправится».

Так, почти случайно, выяснилось, что сейчас боец находится в Северске. Приехал в отпуск без предупреждения. Когда Елена спала, ночью зазвонил домофон, затем постучали в окно. Зашли друзья семьи, а следом и сам Борис.

Фото предоставлено героем публикации / фотовыставка "Жены героев" от ОНФ

«Так же и к родителям он сюрпризом пришел. Секрет знал только один друг, который встречал мужа. Кстати, у меня в этот же день отпуск начался, мы так прекрасно провели время. Собирались все на даче, там сестра много расспрашивала супруга – пыталась выяснить, что ему нужно, чем помочь. Но у Бориса один ответ: «Всего достаточно», - говорит северчанка.

По словам женщины, она заметила в вернувшемся из зоны СВО супруге некоторые изменения. Он приехал с двумя крестиками, которые часто целует. Это не вполне типичное для Бориса поведение.

«Он мне сказал: «Лен, я в Бога поверил. Знаю точно, что у меня ангел-хранитель есть, я убедился в этом на 100%». Значит, какие-то ситуации были», - сказала Елена

Затем Борис согласился лично ответить на несколько вопросов журналистки. Рассказал, что перед отправкой на спецоперацию армия ему уже была знакома, ведь когда-то северчанин проходил срочную службу, был десантником.

«Самое ценное – это свобода, за которую воюют ребята. Разница по обстановке – в том, что там нет рядом близких просто. А в целом - все нормально, с обеспечением в том числе. Гуманитарку привозят туда - например, «Народный фронт» целыми тоннами. Вообще мы находимся в такой зоне, где все помогают: из Томска, из Кемерова плюс ближайшие территории – Ростовская, Воронежская области. Запросы - везде по-разному, смотря какие задачи у подразделения. Например, в нашем требуются радиостанции, квадрокоптеры», - рассказал боец.

Фото: ОНФ

Борис также добавил, что второй отъезд в ЛНР воспринимается намного проще, чем первый.

«За 7 месяцев коллектив сложился. Офицерский состав, сержантский, контрактники – уже есть понятие, куда, зачем, для чего. Поэтому, наверное, и легче. Расставаться с близкими все равно не хочется, но поеду за победой. Там все ребята с уверенностью говорят, что скоро победим», - поделился мобилизованный.

Елена добавила, что ей передается оптимизм мужа. С верой в хорошее женщине значительно легче ожидать возвращения любимого.

«У меня есть знакомые, у кого тоже забрали родственников. Некоторые очень переживают, плачут. Но я смотрю на своего мужа, он никогда не показывает, что что-то не так. Всегда говорит, что, Лен, все будет хорошо. И я поэтому теперь так же настроена, даже плохих мыслей у меня вообще нет. Думаю, удача будет с ним обязательно. И что скоро парни возвратятся все с победой, и мы будем ее праздновать», - добавила Елена.

Когда северчанин вернется на Донбасс, отправится выполнять задачи по охране точек связи. Следующий отпуск у бойца планируется через 7 месяцев.

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