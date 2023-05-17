Томские студенты незадолго до смерти сняли интервью с журналистом Александром Сакаловым

Фото: скриншот с Youtube-канала "Ненавязчиво".

Студенты ТГУ факультета журналистики незадолго до смерти журналиста Александра Сакалова сняли с ним интервью. В 15 минутном ролике он рассказал о своем опыте и о том, что думает о журналистике.

"Данный материал был отснят 7 декабря 2022 года. 15 мая 2023 года Александр скончался. Мы выражаем соболезнования родным и близким Александра Сакалова. В этом интервью мы поговорили о том, чем живет Александр Сакалов, о плюсах и минусах Томска, а также о журналистике. Приятного просмотра", - подписали студенты под видео на своем канале.

Напомним, что ночью 15 мая скончался известный блогер и журналист из Томска Александр Сакалов. Ему было 42 года, о причинах смерти не сообщалось. Прощание с журналистом состоится 18 мая в зале Реквием на улице Рабочая, 2, строение 3. Похоронят Александра на кладбище в Воронино.