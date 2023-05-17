Ремонт теплосетей на Киевской улице в Томске обойдется в 60 миллионов рублей

На ремонт квартальных тепловых сетей на Киевской улице в Томске потратят более 60 миллионов рублей Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На ремонт квартальных тепловых сетей на Киевской улице в Томске потратят более 60 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте администрации Томской области. ТомскРТС к работам уже приступил. Здесь предстоит поменять около одного километра теплосетей на участке от улицы Герцена до улицы Карташова. Изношенные коммуникации заменят на новые, диаметром 300 миллиметров.

«Для минимизации числа домов, в которых на время ремонта будет отключено горячее водоснабжение, работы будут производиться в два этапа», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Первый этап будет длиться до 10 июля. Ремонт в это время будут вести на участке между улицами Енисейская и Герцена. На этом участке Киевской улицы закрыли проезд на два месяца. Второй этап капремонта теплосетей на Киевской стартует 18 июня, работать подрядчик будет на участке от Енисейской улицы до Карташова. А завершить их планирует к середине августа.

Напомним, что в Томске на ремонт ветхих теплоузлов потратят 20 миллионов рублей.